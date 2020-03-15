Emre Belözoğlu çılgına döndü

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.
Üst üste 7'nci lig maçını kazanamayan sarı-lacivertliler 9 kişi kalan rakiplerine 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın 64'üncü dakikasında oyundan çıkan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde sinirlerine hakim olamadı.
KULÜBEYİ YUMRUKLADI
Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yönetim tarafından antrenörlere yardımcı olmasına karar verilen kaptan Emre Belözoğlu, arkadaşlarının yaptığı pas hataları ve kötü performansları üzerine deliye döndü.
64'üncü dakikada yerini Mevlüt Erdinç'e bırakarak kenara alınan kaptan, saha kenarından arkadaşlarına uyarılarda bulunmaya devam ederken sinilerine hakim olamayarak kulübeyi yumrukladı.