Emre Belözoğlu: Biz daha iyiyiz

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Sonucu merakla beklenen maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Kritik karşılaşma öncesi takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan kaptan Emre Belözoğlu, kalitelerini sahaya yansıtmaları durumunda Trabzon'dan 3 puanla döneceklerini söyledi.
"3 PUANDAN DAHA FAZLASI"
Emre'nin, "Trabzonspor'dan daha kaliteli, daha iyi bir takımız. Gerçek futbolumuzu sahaya yansıtırsak istediğimiz sonucu alırız. Bu maç 3 puandan daha fazlası" dediği öğrenildi.