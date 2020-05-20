Emre Belözoğlu, ekibini kuruyor

Önümüzdeki sezon futbol hayatına nokta koyarak Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, kuracağı ekip için de çalışmalarına başladı.

Belözoğlu'nun aklındaki ilk ismin ise Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber olduğu öğrenildi.

TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Reçber ile görüşmelere başlayan Belözoğlu'nun, başarılı sportif direktörün oyuncu havuzu ve deneyimlerinden yararlanmak istediği de belirtildi.

Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında devam eden görüşmelerin, ilerleyen günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA ÇALIŞMIŞTI

Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, siyah-beyazlılarda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kısa süre içinde ayrılık kararı almıştı.

Sonrasında konuyla ilgili konuşan Reçber, kararın arkasındaki sebebi ise şu sözlerle açıklamıştı:

''Transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığım için ayrılma kararı aldım. Kimse bana 'git' demedi.''

FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Öte yandan Serkan Reçber, futbolculuk döneminde de 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.

O dönem Reçber, sarı-lacivertlilerde 18 maçta görev almıştı.