Emre Belözoğlu: En az küfür edenlerden biriyim

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, televizyondaki bir programa konuk oldu. Hülya Avşar'ın sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

YAKALANSAM DA AZ KÜFÜR EDİYORUM

Emre Belözoğlu sahadaki agresif karakteri dışında Hülya Avşar'ın "Küfür rahatlatıyor mu sorusuna, "Bunlar sahanın içinde oluyor. Olmaması lazım ama oluyor. Hırs bazen hata yaptırıyor. Hırsta risk alıyorsun ve kontrol edebilirsen iyi. İtiraf edeyim ben de her zaman kontrol edemiyorum. Sahanın içinde bunlar var. Ben o kadar değilim. Bazen yakalansam da çok az küfür edenlerden biri olduğumu düşünüyorum."





TEMEL PROBLEM HAKEM DEĞİL

Hakemlerin Türk futbolunun en önemli problemi olmadığını ve hakemlerin çok ağır ithamlar altında kaldığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Aramın kötü olduğu hakem yoktur. Tolga Özkalfa, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bence iyi hakemler. Hakemlerin onlara karşı yapılan birçok şeyi hak etmediğini düşünüyorum. Türk futbolunda temel problemlerden birisinin hakemler olarak gösterilmesi doğru değil. Tecrübeli futbolcu olarak bunu samimi söylüyorum." diye konuştu.

YABANCI SINIRINA BEN DE KARŞIYIM

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Emre Belözoğlu "Ben de yabancı sınırına karşıyım. Türk futbolcular aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Şapkalarını önlerine koymaları lazım. Hayatınızın merkezine futbolu koyduğunuz zaman, sevsinler ya da sevmesinler, herkesten takdir görürsünüz. Türk oyuncuların kendilerine çok doğruörnekler almaları gerekiyor. Gençler, futbolu hayatlarının merkezine koymalı. Hal böyle olunca biz de Bakın işte bizim de çok değerli futbolcularımız var. Neden yabancı futbolcu tercih ediyoruz diyebilelim. Stada gelen taraftar da iyi futbolcu izlemek ister sonuçta." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu da küfür ederken yakalandı