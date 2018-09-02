Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. İstanbul ekibi maçtan İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip ayrılırken, mücadelenin devre arasında Emre Belözoğlu, Erzurumsporlu bir yöneticiye vurdu.

Emre Belözoğlu Erzurumlu yöneticiye vurdu - İZLE

KÜFÜR EDİLDİ İDDİASI

38 yaşında olmasına rağmen hala kariyerini başarıyla sürdüren tecrübeli futbolcu Emre, Erzurum deplasmanında yedek soyundu. Karşılaşmanın devre arasında ısındığı esnada kendisine tribünlerden küfür edildiğini iddia eden Belözoğlu, taraftarlarla tartışmaya başladı.

Tribünlere doğru yönelen Emre'yi araya giren futbolcu ve yöneticiler sakinleştirmeye çalışırken Emre, Erzurumsporlu bir yöneticiye vurdu. Belözoğlu, güvenlik güçleri ve diğer idarecilerin araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

Emre, maçın 67.dakikasında oyuna girdi ve sakatlığı nüksedince 9 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.