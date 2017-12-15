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Emre Belözoğlu, Etik Değerler etkinliğinde konuşacak

Emre Belözoğlu, Antalya'da düzenlenecek olan Futbolda Etik Değerler etkinliğinde konuşma yapacak.

Emre Belözoğlu, Etik Değerler etkinliğinde konuşacak
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FIFEX Futbol Endüstrisi forum ve fuarı, devre arasında Antalya'da 'Futbolda Etik Değerler' konulu bir oturum gerçekleştirecek.

ANTALYA'DA ETİK DEĞERLER OTURUMU

Liglerin araya girmesiyle düzenlenecek oturumda futbolun önde gelen isimleri konuşma yapacaklar.

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Pepe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Başakşehir'den Abdullah Avcı, UEFA eski Genel Sekreteri Şenes Erzik gibi isimlerin konuşmacı olacağı etkinliği Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu da davet edildi.

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