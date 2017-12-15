Emre Belözoğlu, Etik Değerler etkinliğinde konuşacak

FIFEX Futbol Endüstrisi forum ve fuarı, devre arasında Antalya'da 'Futbolda Etik Değerler' konulu bir oturum gerçekleştirecek.
ANTALYA'DA ETİK DEĞERLER OTURUMU
Liglerin araya girmesiyle düzenlenecek oturumda futbolun önde gelen isimleri konuşma yapacaklar.
Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Pepe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Başakşehir'den Abdullah Avcı, UEFA eski Genel Sekreteri Şenes Erzik gibi isimlerin konuşmacı olacağı etkinliği Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu da davet edildi.