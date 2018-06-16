Emre Belözoğlu: Eve gidip sinirden ağlıyorum

NTV'den Tuğba Dural'a konuşan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, iç dünyasını anlattı.

SİNİRDEN AĞLIYORUM

Emre, kendisini asi görüp görmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu: “Çok küçük yaşlarda çok büyük sorumluluklar alıyorsunuz. Bir anda kendinizi çok başka bir yerde buluyorsunuz. Ben profesyonel olarak bu mesleğe 16 yaşında başladım. 12-13 yaşlarında da yine asi bir oyuncuydum saha içinde. Kaybetmeyi sevmeyen, elinden geldiğince sahada her şeyini veren... Okulun bahçesinde bile böyle bir çocuktum. Bunu değiştiremiyorum, değiştirmek de açıkçası hiç istemiyorum. Çünkü bu beni sahaya hala motive eden en asil duygum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Bu bana bazen hatalar yaptırdı. Hiç istemediğim diyaloglara girmek zorunda kaldım. Eve geldiğimde, çok samimi söylüyorum, bazen sinirden gözyaşı döktüğüm zamanlar da olmuştur."