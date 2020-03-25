Emre Belözoğlu: Fatih Hoca çok güçlüdür

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kaptanlığın yanı sıra teknik ekipte de aktif olarak rol almaya başladı. Ancak tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle futbolu da durdu.

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurmuştu.

Belözoğlu, 66 yaşındaki teknik adama geçmiş olsun dileklerini sundu.

''İYİLEŞİP, GÖREVİNE DÖNECEĞİNE EMİNİM''

Fatih Terim'in çok güçlü olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlü bir insandır. En kısa sürede tamamen iyileşip görevine döneceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, “Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bu virüs nedeniyle kimse canından olmasın. Herkes devletimizin ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uysun. Biz futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir” diye konuştu.