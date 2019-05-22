Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği futbolcular arasında yer alan Emre Belözoğlu, 3. kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tecrübeli futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"F.BAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Gümüşdağ, TRTSpor'a verdiği röportajda "Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var." ifadelerini kullandı.
40 YAŞINDA HALA ÇOK HIRSLI
Önümüzdeki sezon 40 yaşına girecek olan Emre Belözoğlu, Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir kariyere imza atıyor.
Hala çok hırslı olan yıldız futbolcu, şampiyonluk maçında babam dediği Fatih Terim'le bile kapışmıştı.
Yıllar sonra bir kez daha Fenerbahçe'ye dönecek olan yıldız futbolcunun 1 yıl daha futbol oynayıp daha sonra teknik heyette görev alması bekleniyor.