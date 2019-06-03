Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'da kaptıran Başakşehir'de, deneyimli kaptan Emre Belözoğlu takımdan ayrıldı. Takımıyla sözleşmesi sona eren Emre, Fenerbahçe'ye imza atacak.

MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ İMZA

Milli takım kampında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Şu an önceliğim Milli Takım. Fransa ve İzlanda maçlarına odaklanmış durumdayım. Milli Takım'dan dönünce Fenerbahçe'ye görüşeceğim." dedi.

38 yaşındaki deneyimli yıldız 1 sene daha oynayacağının sinyallerini vererek şöyle konuştu: "Futbola devam edip etmeyeceğim konusunda önümüzdeki günlerde kendi içimde bir değerlendirme yapacağım. Ama kendime iyi bakıyorum ve fiziki olarak iyi durumdayım"

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Emre Belözoğlu, 4 yıl sonra sarı-lacivertli ekibe geri dönmüş olacak.