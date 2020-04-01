1 Emre Belözoğlu futbolu bırakmaya hazırlanıyor Şampiyonluk ve EURO 2020 hedeflerini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceği öğrenildi.

2 Beşiktaş'ta yeni sözleşmeler için üst limit belirlendi Beşiktaş yönetimi, oyuncu maaşlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, bundan böyle sözleşmelerde yıllık 1 milyon euronun üstüne çıkmayacak.

3 Badou Ndiaye ameliyat oldu Sol dizinde yaşadığı problemlerin artması nedeniyle ameliyat olma kararı alan Ndiaye, dün bıçak altına yattı.

4 FIFA'dan kulüplere 2.7 milyar dolarlık korona yardımı FIFA, koronavirüs krizinin ardından kulüpleri ayakta tutmak için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmayı planlıyor.

5 Sadio Mane hastane yaptırıyor Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, doğduğu kasaba olan Bambali'ye, koronavirüs hastalarının tedavisinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

6 Demba Ba, Beşiktaş'ı unutamıyor Beşiktaş'ta iki farklı dönemde oynayan Senegalli golcü Demba Ba, siyah-beyazlı formayı üçüncü kez giymek için yönetime haber yolladı.

7 Vedat Muriç: Elimizi taşın altına koymalıyız Bu ülkenin ekmeğini yediğini söyleyen Vedat Muriç, "Yardıma muhtaç insanlara el uzatmak boynumuzun borcudur" dedi.

8 Veli Kavlak: İnşallah en kısa zamanda döneceğim Yanlış ameliyat kurbanı olan Veli Kavlak, yıllardır bir türlü sahalara dönemedi. Talihsiz oyuncu yaptığı açıklamada ise, "İyileştikten sonra tekrar futbol oynamak istiyorum" dedi.

9 Messi, en çok beğendiği genç oyuncuları açıkladı Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, gelecekte futbolu devralacak 15 genç yıldızı açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği genç yıldızlar ve o isimler hakkındaki düşünceleri...