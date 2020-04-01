Emre Belözoğlu futbolu bırakmaya hazırlanıyor

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu, bu kez umduğunu bulamadı.
Fenerbahçe ile son bir kez lig şampiyonluğu yaşayıp ardından da EURO 2020'de boy göstermek isteyen 39 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yaşıyor.
4. YILDIZ HAYALİ BİTTİ
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre'nin, 4. yıldızı takma hayalleri de suya düşmüş oldu.
EURO 2020 ERTELENDİ
EURO 2020'nin de koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenmesi nedeniyle Emre'nin, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceği öğrenildi.
İDARİ MENAJER OLACAK
Yıldız futbolcunun, önümüzdeki sezon kulüpte idari menajer olarak görev yapması bekleniyor.