Emre Belözoğlu: Galatasaray'a yenilmeyiz

Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, kritik Galatasaray maçı öncesinde takımı motive ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, takım arkadaşlarıyla bir yemek organize eden tecrübeli isim, antrenmanlarda da, saha dışında da arkadaşlarıyla sürekli mini toplantılar gerçekleştiriyor.

SAKİN KALIRSAK İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ

Türk Telekom Stadyumu'nda kendilerini bekleyen atmosfer hakkında arkadaşlarına bilgi veren Emre, "3 maçtır orada yenilmiyoruz fakat bu defa bizi çok farklı bir atmosfer bekliyor. Sakin kalır ve oyunumuzu oynarsak bu atmosfer bizi etkilemez ve istediğimizi alırız. Bunu yapacak tecrübeye sahibiz. Kulaklarımızı kapayıp oyunumuzu oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynarsak dakikalar geçtikçe işimiz kolaylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun takımı motive etmesi Abdullah Avcı'nın da işini oldukça kolaylaştırıyor.