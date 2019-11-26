Emre Belözoğlu: Göztepe'yi yeneceğiz

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında zorlu Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı karşılaşmada kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk kez penaltı kaçırdı.

"MALATYA'DA YOL KAZASI YAŞADIK"

Kariyeri boyunca kullandığı 28 penaltının 25'inde ağları bulan 39 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.

"Futbolda bunlar var. Artık önümüze bakalım" diyen Emre, "Malatya'da bir yol kazası yaşadık. Penaltı kaçırdığım için üzgünüm ama ayağa kalkacağız ve İzmir'de Göztepe'yi yenerek bu kaybı telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa olan inançlarının devam ettiğini söyleyen kaptan, "İzmir'de taraftarımızın da desteğiyle kazanıp zirve yürüyüşümüz devam edecek" ifadelerini kullandı.