Emre Belözoğlu: G.Saray'ı yenmek istiyoruz

Medipol Başakşehir takımının kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından hem Galatasaray maçı hakkında hem de şampiyonluk üzerine düşüncelerini aktardı.

Yeni Malatyaspor'un defansif açıdan iyi bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Biz zor bir maç oynayacağımız biliyorduk, o bilinçle hazırlandık. Ligin en iyi pozisyon alan takımlarından olduğunu biliyordu ki ligde de başarılı gidiyorlar. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz vardı. Onlar da duran toplardan gelmeye çalıştılar. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmanız bazen yeterli olur. Önemli bir maçtı, bunu kazandığımız için mutluyuz." dedi.

TARAFTAR VE MEDYA GÜCÜMÜZ YOK

Emre, "Şampiyonuk bir netice, bir hikayenin çok güzel bitmesi. Ben Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum Türk futbolunda. Biz bu hayalimizi taçlandırıp tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftar ve medya gücümüz olmasa da bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

NE OLURSA OLSUN KAZANMAK İSTİYORUZ

Haftaya Galatasaray deplasmanında galibiyet arayacaklarını söyleyen Belözoğlu, "Galataasaray şampiyonuk yolundaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Ne olursa olsun biz orada kazanıp devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok dediğim gibi, buna Galatasaray maçı dahil. Önümüzde bu maça hazırlanmak için yeterli süremiz var." ifadelerini kullandı.