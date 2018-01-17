Emre Belözoğlu hakeme küfür etti

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Giresunspor'u konuk etti.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 34. dakikasında ev sahibi Medipol Başakşehir'de Kerim Frei, rakibine yaptığı müdahaleden sonra maçın hakemi tarafından 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

EMRE HAKEME KÜFÜR ETTİ

Hakemin bu kararına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu yoğun bir şekilde itiraz etti. 4. hakemin yanın giderek itirazda bulunan tecrübeli futbolcu, maçın hakemine a...çocuğu dedi. Emre'nin bu küfürü objektijlere yansıdı.

Emre Belözoğlu, daha önce ettiği küfürlerle de objektiflere yakalanmıştı.