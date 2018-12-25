Emre Belözoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Ailesiyle Bolu'da tatil yapan Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorulara da cevap verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Emre, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bizler ilk yarıdan daha iyi hazırlanıp ikinci yarıda sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tabii kolay olmayacak. Ligimiz zor bir lig. Dinamikleri farklı ama biz elimizden geldiğince sezonun ikinci yarısını ilk yarıdan daha iyi geçirmeye çalışacağız." diye konuştu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ağabey-kardeş gibi olduklarını ifade eden Emre, şunları kaydetti: "Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de bunda pay sahibi olmak istiyorum sezon sonuna kadar. Daha sonra Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım.

Şu anki durumundan, konumundan da her Fenerbahçeli gibi ben de rahatsızım, ne kadar profesyonel futbolcu olursam olayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bunlar ülkemizin futbolda en büyük dinamikleri. Onlarsız bu lig, onlarsız bu heyecan olmaz."





"İNŞALLAH F.BAHÇE BU DURUMDAN ÇIKAR"

Sarı-lacivertli ekibin küme düşme potasından çıkmasını istediğini belirten Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin bu durumu, dediğim gibi başta bütün Fenerbahçe taraftarını, camiasını rahatsız ettiği gibi bir Fenerbahçeli olarak beni de rahatsız ediyor. Ben işim olarak baktığımda da tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde 35 puanla zirvede tamamladı.