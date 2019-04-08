Emre Belözoğlu hırsını formasından çıkardı

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'la karşılaştı. Turuncu-lacivertliler sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve haftayı puan kaybı yaşamadan kapattı.

Takımın kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 39 yaşına gelmesine rağmen formundan ve hırsından bir şey kaybetmiyor.

HIRSINDAN FORMASINI YIRTTI

Milli futbolcu Konyaspor maçının 41. dakikasında hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Hırsından formasını yırtan tecrübeli futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

İlerleyen yaşına karşın yeşil sahalarda halen üst düzey bir oyun ortaya koyan Belözoğlu, takımını şampiyonluk yolunda sırtlayan isimlerin başında geliyor.