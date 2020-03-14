Emre Belözoğlu: Hocalıkla alakalı bir planım yok

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bir süredir bu sezon sonu futbolu bırakarak hocalık yapacağı konuşulan tecrübeli oyuncu, "Ben bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Hocalıkla ilgili bir planım yok" dedi.

"FENERBAHÇE BU DÜZENDE YALNIZLAŞTIRILDI"

Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi başladıklarını belirten tecrübeli oyuncu, ilerleyen süreçte istenmedik olaylar yaşandığını belirtti.

Belözoğlu, ''Sahanın içinde her ne kadar elimizden geldiğince performansımızı artırmaya çalışsak da eleştirilebilir bazı oyunlarımız da oldu, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Başkanımız ve Ersun hocamızın desteğiyle sezona iyi bir giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da bence çok iyi bir yerde bitirdik. Oyuncu grubu olarak Fenerbahçe’nin bu düzende yalnızlaştırıldığını hissetmeye başladığımız andan itibaren oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi, belki bunu başaramadık’’ ifadelerini kullandı.

"SKORA ETKİ EDECEK HATALARLA KARŞILAŞTIK"

Hakem hatalarından dolayı sitem eden sarı-lacivertli takımın kaptanı, ''Oyuncu grubu olarak ne yazık ki futbolun dışına çıkmamız gereken süreçleri yaşadık. Bir futbolcu olarak ben, cümlelerimi olabildiğince doğru seçmeye çalışıyorum. Biz bunu saha içinde net bir şekilde hissettik. Fenerbahçe’nin yalnızlaştırılmaya çalıştığını ne yazık ki hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Eleştirel oyunları kadar hakem hatalarıyla da karşılaştıklarını dile getiren Belözoğlu, "Profesyonel bir futbolcu olarak, iyi veya kötü sonuç aldığımızda şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki son 6 hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları da belirleyici oldu. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor" dedi.

"HOCALIKLA ALAKALI BİR PLANIM YOK"

Yeni sezonda futbol kariyerine son vererek Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlanacağı konuşulan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerin sadece futbolcusu ve kaptanı olduğuna vurgu yaptı.

Belezoğlu, "Doğru zamanda konuşmayı tercih ediyoruz ama yönetimimiz benle alakalı hangi kararı verirse versin, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe’de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özel bir görevim olmadığını ve geçmişte olan görevime benzer bir görevim olduğunu herkesin bilmesini istiyorum, kim ne düşünürse düşünsün. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Olayın bir de geçmiş kısmı var. Ben, hiçbir zaman geçmişte tek başıma futbolcu olarak hareket etmedim saha içinde. 24-25 yaşından beri hemen hemen oynadığım her takımda kaptanlık yaptım" dedi.

"BİR TAKIM BAŞARISIZ OLDUĞUNDA HERKES ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU ALMALI"

Başarısız bir süreç yaşadıklarını ve sonucunda da hocalarının ayrıldığını belirten kaptan Emre Belözoğlu, tüm futbolcuların da üzerine düşen sorumluluğu aldıklarına inandığını dile getirdi.

Belözoğlu, "Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de gerçekçi olmak gerekiyor. Başarısız bir süreç yaşadık ve sonuçta hocamız ayrıldı. Her birey kadar en az bizler de hatalıyız burda. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı" şeklinde konuştu.