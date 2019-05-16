Emre Belözoğlu için yurt dışından fizyoterapist getirildi

Başakşehir'de sakatlanan Emre Belözoğlu'nun durumu henüz netlik kazanmadı.
Başakşehir'de Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınan tecrübeli futbolcuyu, Galatasaraymaçı yetiştirebilmek için adeta seferbelik ilan edildi.
EMRE'NİN VARLIĞI TAKIM İÇİN ÖNEMLİ
Turuncu-lacivertliler uzun süredir zirve yarışı verdiği Galatasaray ile pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.
Takımın orta sahasında beyin görevi gören Emre Belözoğlu'nun sahada olup olmaması mücadelenin seyrine direkt etki edebilir.
ÖZEL FİZYOTERAPİST GETİRİLDİ DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Başakşehir yönetiminin, 39 yaşındaki futbolcu için hafta başında yurt dışından fizyoterapist getirdiği öğrenildi. Maç gününe kadar yoğun tedavi altında tutulacak olan tecrübeli futbolcunun durumu mücadelenin başlama düdüğünden önce netlik kazanacak.