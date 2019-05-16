Emre Belözoğlu için yurt dışından fizyoterapist getirildi

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Beşiktaş Kulübü'ne kararını bildirdi. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcuya 8.6 milyon TL ödeyecek.

La Liga ekibi Real Madrid, başta Gareth Bale olmak üzere bu sezon beklentilerin altında 14 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray, dün sosyal medyada gündem olan minik Galatasaraylı Duhan Emir ve ailesini Başakşehir maçına davet etti.

Başakşehir, Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nu pazar günü Galatasaray'la oynanacak şampiyonluk maçına yetiştirebilmek için yurt dışından özel bir fizyoterapist getirdi.

1 Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı Galatasaray-Akhisarspor maçındaki penaltı pozisyonunun yeni açıları ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Akhisarlı Lopes'in Diagne'ye yaptığı hareketin penaltı olduğu görülüyor.

2 Fatih Terim'den maç sonu açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Terim "Galatasaray hiçbir zaman haketmediği bir şeyi almadı" dedi.

3 Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

4 Fenerbahçe, Trezeguet için devrede Fenerbahçe, uzun süredir adı Galatasaray'la anılan Kasımpaşalı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor.

5 Caner Osmanpaşa: Hakem bize yanlış taktikle çıktınız dedi Akhisarspor'un defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, kupayı Suat Arslanboğa yüzünden kaybettiklerini ifade ederken, hakemle yaşadığı ilginç konuşmayı da anlattı.

6 Diagne'den Başakşehir'e kafa kesme hareketi Fenerbahçe derbisi öncesi kafa kesme hareketi yapan Diagne, Başakşehir mücadelesi öncesinde de aynı hareketi yaptı.

7 Real Madrid 14 futbolcuyu gönderiyor La Liga ekibi Real Madrid, başta Gareth Bale olmak üzere bu sezon beklentilerin altında 14 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

8 Beşiktaş Veli Kavlak'a 8.6 milyon TL ödeyecek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Beşiktaş Kulübü'ne kararını bildirdi. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcuya 8.6 milyon TL ödeyecek.

9 Kameni, Fenerbahçe'den ayrılmıyor Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Carlos Kameni'nin takımdan ayrılmaya niyeti yok. Yıllık 1.6 milyon euro kazanan Kamerunlu, iyi bir teklif almazsa sarı-lacivertli ekipte kalacak.