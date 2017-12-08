Emre Belözoğlu: İtalya'da bana sivrisinek derlerdi

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray'dan ayrıldığı 2001 yılından 2005 yılına kadar Serie A ekibinin formasını giymiş, çıktığı 79 maçta üç gol kaydetmişti.

"İTALYA BENİM İKİNCİ ÜLKEM"

MondoFutbol'a eski takımında oynadığı günler hakkında bir röportaj veren Emre, "Inter benim İtalya’da tuttuğum takım. İtalya benim ikinci ülkem çünkü Milan’da birçok arkadaşım var. 2-3 gün boşluk bulduğumda genellikle İtalya’ya giderim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan İtalyanca röportaj - İZLE

Tecrübeli futbolcu, "Gençken beni sivrisinek diye çağırırlardı ama şimdi yaşlandım ve daha fazla teknik ve kafamı kullanarak oynuyorum" dedi.

ESKİ HOCASI CUPER'E ÖVGÜLER

Inter'in o dönemki teknik direktörü Hector Cuper hakkında övgü dolu sözler sarfeden Emre, "Hector Cuper’in büyük bir yüreği var. Birçok antrenörle çalıştım ama o farklı. Her şeyi yüzüne söyler. Oyuncularla arkadaş gibi ilişki kurar. Onunla çalışmak benim için gururdu" şeklinde konuştu.