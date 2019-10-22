Emre Belözoğlu: İyileşmem 1 ayı bulur

A Milli Takımımızın Arnavutluk'la oynadığı maçta kaburgasından sakatlanan Emre Belözoğlu, Fransa mücadelesinde forma giyememişti.

39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 10 günlük dinlenmenin ardından sarı-lacivertli ekibin Denizlispor'u 2-1 yendiği karşılaşmada sahadaki yerini aldı.

SAKATLIK OYNAMASINA ENGEL DEĞİL

Kaptan, zorlu maçta kırık kaburgasına darbe alsa da oyundan çıkmadı, üstüne bir de asist yaptı.

Taraflı tarafsız gösterdiği mücadeleyle herkesin takdirini kazanan Emre'nin, iyileşme süreci yaklaşık 1 ay kadar sürecek.

Denizlispor mücadelesi sonrası kaburgasında kırık olduğunu ancak oynamaya devam edeceğini belirten Emre, iyileşme sürecinde takımını yalnız bırakmayacak.

Emre sakatlığıyla ilgili Denizlispor karşılaşması sonrası şunları söylemişti: "Kaburgamda kırık var. Sonradan bir yumuşama falan yok. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı mağlubiyetin acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider."

Kaburgasının ne zaman tam olarak iyileşeceğine dair Fanatik gazetesine konuşan Emre, "Evet, kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım." dedi.