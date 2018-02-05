Emre Belözoğlu kaç maç ceza alacak

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na verilen kart tartışmalara neden oldu.
Hakeme küfür ettiği iddia edilen tecrübeli futbolcunun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi kafaları karıştırdı.
1 MAÇ CEZA ALACAK
Emre'nin kurallara göre 1 maç ceza alması bekleniyor. Özkahya'nın raporunda küfüre yer vermediği düşünülüyor. Çünkü küfürden dolayı atılsaydı direkt olarak kırmızı kart görmesi gerekiyordu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
TFF GÖRÜNTÜLERE BAKACAK MI?
TFF'nin Caner Erkin olayında olduğu gibi görüntülere bakıp bakmayacağı merak konusu.
Şayet bakılırsa Emre, 3 ila 7 maç arası ceza alabilir.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)