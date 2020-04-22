Emre Belözoğlu karantinada imajını değiştirdi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam ediliyor.

Liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçirmeyi sürdürürken, yıldız oyuncuların da katıldığı bir saç kestirme akımı başlamıştı.

AKIMA SON KATILAN İSİM EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Daha önce Hazard, Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.

Son olarak akıma, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Takım futbolcularıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan Emre Belözoğlu'nun, saçlarını sıfıra vurduğu görüldü.