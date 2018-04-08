Emre Belözoğlu: Küfür çok yanlış bir şey

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, TV 8,5 kanalında yayınlanan "Ayça Yılmaz'la Zirvedekiler" adlı programda açıklamalarda bulundu.

"KÜFÜR SAHADA OLABİLİR"

Küfürle ilgili gelen bir soruya cevap veren Emre Belözoğlu, saha içinde bu tip şeylerin normal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Küfürün hayatın her alanında yanlış olduğunu düşünüyorum. Sahanın içerisinde kendimi yönetemediğim zamanları yaşadım. Sahanın içerisinde bunlar vardır. Biri tekme atar, küfür eder, siz cevap verirsiniz. Sokağın içerisinde yetişen herkes bunu bilir. Ancak bunlar saha içerisinde kalmalı. Herkes buna popülist, abartarak, magazinsel olarak yaşamak isterse, bu toplumsal bomba olarak karşımıza çıkar. Sahada hakem ya da TFF bunun karşılığını verir. Siz yorumcu olarak bunun cezasını vermeye kalkarsanız, toplumsal kıyım ortaya çıkıyor. Kuralların daha katı olması gerekli. TV başında, klavye başında küfür edenler, bunun boşa gittiğini, karşılığının olmayacağını düşünüyorlar sanırım. Allah katında vicdanı olan bunu yapmaz."





MELO HAKKINDA DA KONUŞTU

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray'da forma giyen Felip Melo ile arasında yaşanan gerginlik hakkında görüşü sorulan Emre Belözoğlu "Melo'ya bir sevgim ya da antipatim yok. Melo biraz daha bunlardan beslenmeyi seviyor. Bunu bilerek yapıyor gibi, bilmiyorum yorumlamak da istemiyorum. Sahanın içerisinde olan sahada bitti. Futbolcuların buna böyle bakması gerekiyor, futbolun içerisinde bunlar var." diye konuştu.