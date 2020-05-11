Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 İbrahimovic, Milan'dan ayrılıyor Yarısını satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'de antrenmanlarını sürdüren İbrahimovic, sahibi olduğu kulübe transfer olmaya hazırlanıyor.

2 Kafes dövüşü maçında gözü çıkıyordu Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan UFC maçında, Price'ın gözünün aldığı darbe nedeniyle kan içinde kalması üzerine doktor, maçı bitirme kararı aldı.

3 Fenerbahçe'nin Gökhan ısrarı sürüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Gökhan'ın da futbolu, eski takımında bırakmak istediği öğrenildi.

4 Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Beşiktaş'ta, astım hastası olan Atiba başta olmak üzere futbolcuların idmana çıkmak istemediği öğrenildi.

5 Beşiktaş'ın dezenfektan kabini Avrupa'da manşetlerde Beşiktaş'ın tesislerin girişine yerleştirdiği dezenfektan kabini, Avrupa basınının da dikkatini çekti. İspanyol, İngiliz ve İtalyan gazeteler, bu habere geniş yer ayırdı.

6 F.Bahçe, İrfan Can için harekete geçti Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu.

7 Vodafone ile Terra Pizza sponsorluktan çekiliyor 7 yıldır Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza'nın, opsiyon haklarını kullanmak istemedikleri öğrenildi.

8 En iyi amblem anketinde 3 büyükler de yer aldı İspanyol Marca gazetesi, İnternet sitesi üzerinden 'Amblemi en güzel kulüpler' anketi düzenledi. Listeye Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray girdi.

9 Emre Belözoğlu, Muslera'ya övgüler yağdırdı Sosyal medyadan Arda Turan ile canlı yayın yapan Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'dan övgülerle söz etti. Belözoğlu, "F.Bahçe ve G.Saray arasındaki şampiyonluk farkının nedeni Muslera'dır" dedi.