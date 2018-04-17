Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 45. dakikasında yaptığı hareketle gündeme damgasını vurdu.

BASINA YAZIN BUNLARI İŞARETİ

Gördüğü sarı kartın ardından kenara dönerek, "Yazın bunları" dercesine bir işaret yapan Emre'nin bu hareketi kime yaptığı konuşuldu. Bu tartışmalara son noktayı da yine kendisi koydu. Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda en çok tepki alan isim olan tecrübeli futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Turuncu-lacivertli futbolcu, "Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım" ifadesini kullandı.

"BEN TEKME ATSAM OLAY OLUR"

Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, "Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!" diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, karşılaşmanın ardından Emre ve Arda'nın sarı kart görmesinden dolayı oyundan aldığını söylemiş, bunun bir tedbir olduğunu ifade etmişti.