Emre Belözoğlu, Ozan'ı fırçaladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekibi Cagliari'yi konuk etti.

Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, skoru elinde tutamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Frikikten çok şık bir gol atan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen yıldız futbolcunun, maç boyunca sık sık takım arkadaşlarına uyarılarda bulunduğu görüldü.

Ozan Tufan'la özel olarak ilgilenen Emre'nin, maç içinde 24 yaşındaki futbolcuyu sert bir dille uyarması dikkatlerden kaçmadı.

"MERKEZİ KAPATALIM DEDİM"

Ozan'a neler söylediğini anlatan Belözoğlu, “Ozan’la saha içinde çok konuşuyoruz. Türk futbolunun bu oyunculara ihtiyacı var. Elimden geldiğince merkezi biraz daha kapatmamız gerektiğini söylemiştim. Onun dışında da sürekli konuşuyoruz. Çünkü elimden geldiğince tecrübelerimi doğru-yanlış aktarmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.