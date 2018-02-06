Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edilmedi

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının son dakikasında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü, hakemin bu kararına el kol hareketi yaparak tepki gösteren Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tecrübeli futbolcunun ikinci sarı kartı, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle yediği iddia edilmişti. Emre'nin alacağı ceza belli oldu.

"KÜFÜR ETMEDİ"

Benzer bir durumu Beşiktaş forması giyen Caner Erkin yaşamıştı. Erkin, Mete Kalkavan'a küfür etmiş ve TFF tarafından 6 maç ceza almıştı. Belözoğlu'nun da Caner Erkin'e benzer bir ceza alacağı düşünülüyordu. Ancak TFF, Emre'nin yaşadığı durumu Caner'in pozisyonuna benzerlik teşkil etmediği gerekçesiyle, tecrübeli futbolcuyu PFDK'ya sevk etmedi.

(Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır)

1 MAÇ CEZA ALACAK

PFDK'ya sevk edilmeyen Emre Belözoğlu, çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alacak ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.