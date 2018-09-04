Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu'nu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaraylı Belhanda'nın, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakareti nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapılan karşılaşmadaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor idarecisi Zafer Aynalı'nın sportmenliğe aykırı hareketi, Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz'ın da kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Bursaspor'un da çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.