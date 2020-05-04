Emre Belözoğlu, Ramazan Civelek'i aradı

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon futbol hayatına nokta koyarak sarı-lacivertli ekipte sportif direktör olarak yer alacak olan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarına da başladı.

EMRE, RAMAZAN CİVELEK'İ ARADI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı bilinen sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i aradı.

Bu sezon başında Fenerbahçe'nin Karagümrük'e sattığı 24 yaşındaki futbolcunun son durumu hakkında bilgi edinen Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarından da bahsetti.

F.BAHÇE 1 MİLYON TL'YE SATIN ALABİLİR

Kanarya'nın yeniden kadrosuna kazandırmak istediği Ramazan Civelek'in sözleşmesinde, Fenerbahçe için 1 milyon TL satın alma opsiyonunun bulunduğu da öğrenildi.

''F.BAHÇE'YE KİM DÖNMEK İSTEMEZ?''

Geçtiğimiz hafta Radyospor programına katılan Ramazan Civelek, Fenerbahçe ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak."





Bu sezon 20 lig maçında ilk 11'de oynayan 1996 doğumlu futbolcu 5 gol, 3 asist kaydetti, oyuncu 2 kupa maçında forma giydi.