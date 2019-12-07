Emre Belözoğlu reklam panolarını tekmeledi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

Aldığı farklı galibiyetle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de ilerlemiş yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Emre Belözoğlu yine taraftarından alkış aldı.

Kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topu ağlara gönderemeyen tecrübeli futbolcu, sinirinden reklam panolarını tekmeledi.

SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI

Öte yandan 39 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yedek kulübesine 'beni değiştirin' şeklinde işaret yaptı.

Adalesini gösteren sarı-lacivertli takımın kaptanı, Jailson hazırlanana kadar oyuna devam etti ancak kameralara yansıyan görüntülerde adalesindeki acı yüzüne vuruyordu. Emre, 57. dakikada yerini Jailson’a bıraktı.