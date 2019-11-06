Emre Belözoğlu: Saha dışında mülayim biri değilim

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon gösterdiği çıkışta başrol oynayan kaptan, DMAX'e özel açıklamalar yaptı.

39 yaşındaki futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da zaman zaman sinirlendiğini, yıllardır anlatıldığı gibi dışarıda mülayim biri olmadığını ifade etti.

"SAHA İÇİNDE DE DIŞINDA DA AYNI KİŞİYİM"

"O kadar sakin bir insan değilim dışarıda da." diyen yıldız futbolcu, "Olaylar karşısında, 'Aaa olsun ya' gibi bir tavır sergileyip sakin kalmayı ben de istiyorum. Saha içinde eleştirilebilir bir profilim olduğunu kabul ediyorum. Kaybetmeye tahammülüm olmadığını ve zaman zaman yanlış yaptığım gerçeğini kabul ediyorum. Dışarıda oldukça sade bir hayatım olduğu için insanlar, 'Emre saha içinde böyle ama dışarıda tanısanız seversiniz' diyorlar, bu doğru yaklaşım mı bilmiyorum. Ama dışarıda da çok aşırı sakin, böyle mülayim bir insan da diyemem kendim için." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için - VİDEO