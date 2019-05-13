Emre Belözoğlu sakatlandı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu üzüntüsü yaşanıyor.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 1-0 gerideyken devre arasında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, maçın 82. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncunun 33. haftadaki kritik Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

ABDULLAH AVCI OLUMSUZ SİNYALLER VERDİ

Basın toplantısında karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun durumunun sorulması üzerine Abdullah Avcı, "Emre'nin durumunu öğreneceğiz, arka adalesini tutarak çıktı. MR'ı çekilecek umarım bizimle haftaya beraber olabilir. Türk futbolunun en büyük oyuncusu, hayatı tamamen futbola odaklı. Benim için de öyle bir oyuncu ile çalışmak çok büyük bir şans" açıklamasını yaptı.

OYNAMAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Genellikle adale sakatlığı yaşayan futbolcular 1 hafta dinlendirilir. Ancak Emre'nin oynayıp oynamayacağı ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.