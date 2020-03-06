Emre Belözoğlu: Sakatlığı atlatıp görev almak istiyorum

Fenerbahçe’de kulübün simge isimleri, bu zor günlerde taşın altına elleri soktu ve zor bir göreve soyundu.

Sezon başında takıma kaptan olarak geri dönen Emre Belözoğlu, yine sezon başında futbolu bırakarak antrenörlüğe adım atan Volkan Demirel’le beraber zor günlerde sorumluluğu üstlendi.

Daha sonra takımla buluşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, diğer antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’la yan yana durarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

"TAKIMIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan kaptan Emre Belözoğlu’nun, “Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun farkındayız. Şu anda Fenerbahçe için, takımımız için elimizden geleni yapacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza layık bir takım olacağız. En iyi noktaya çıkarmak için takımı uğraşacağız.” dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Ayrıca yeni bir hoca gelinceye kadarki dönemde üstleneceği rol ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, “Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübüde değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu. Kalan haftalarda daha fazla sorumluluk almak ve elimden gelen yardımı yapmak en büyük arzum. Ama nerede olursa olsun hepimiz Fenerbahçe için en iyisini yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz.” cümlelerini aktardı.