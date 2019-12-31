Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere geride kalan ilk yarıyı değerlendirdi.

RİZE MAÇI DÖNÜM NOKTASI

17 haftalık dilimde topladıkları 31 puanın yetersiz olduğunu ifade eden Emre, "İlk yarıda hatalar yaptık, ikinci devre bu hataları yapmazsak şampiyon oluruz. Özellikle deplasmanda daha çok puan kazanmalıyız. İnşallah Rize maçı bu anlamda bir dönem noktası olacak. Ben 2020'nin unutulmaz olacağına inanıyorum" dedi.

"2020'yi şampiyonluk taçlandıracağız" diyen sarı-lacivertli ekibin kaptanı şöyle konuştu: "Liglerin ikinci yarıları her zaman daha zor geçer. Biz 2019'u güzel bir galibiyetle kapattık. Rize'de alınan 3 puan camiayı da kenetledi."