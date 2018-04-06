Emre Belözoğlu: Şampiyon olmak istiyoruz

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0 yendikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında önemli sözler kullandı.

TÜM MAÇLARI KAZANMAK GEREKİYOR

Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz ligde en iyi pozisyon alan takımların başında geliyor. Zaten teknik direktörü, bizim eski hocamız. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz var. Zor maç oldu. Şampiyonluk yarışında tüm maçlarınızı kazanmanız gerekiyor. Kazanmamız önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz."

''GALATASARAY, EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZDEN BİRİ"

"Galatasaray, şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimizden birisi. Kolay maç yok diyorum. Orada da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde hazırlanmak için uzun bir süremiz var."

''ARDA'NIN İNTİKAM ALMASI İÇİN BAŞARILI OLMAK ÖNEMLİ''

"Gençken önümüzde Hagi oynuyordu, onun açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda'nın açıklarını kapatıyoruz. İşini yapabilmek için buraya geldi. İş ahlakı ile bir şeyleri başarmak onun adına çok önemli. İntikam almak için başarılı olmak önemlidir."