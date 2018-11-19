Emre Belözoğlu: Şampiyonlukla veda etmek istiyorum

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.

Sakatlıklardan dönüşlerin kendisi için artık kolay olmadığını belirten Emre, "37-38'ler futbol için kolay değil. Bazen eski takım arkadaşlarımı tenis oynamaya çağırıyorum, oraya bile gelmiyorlar. Ben halen çok şükür oynamaya çalışıyorum. Sakatlıklarım devam etmezse sezon sonu oturup bir karar vereceğim ama büyük ihtimalle bu sene inşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ VE G.SARAY EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZ"

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in bu sezonki şampiyonluk şansı hakkında şunları kaydetti: "Bu sene şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri biziz. Geçmişte bunun karşılığını kupa olarak alamamıştık ama bu sene sonunda inşallah bunu kupayla taçlandırırsak bizden mutlusu olmaz."

Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle ilgili olarak da Emre, "Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluktaki en büyük rakiplerimiz gibi gözüküyor. Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Antalya'nın çıkışları var. Ankaragücü gelmeye çalışıyor. 3-4 farklı takım da Avrupa yarışının içinde olacakmış gibi bir his bende oluştu. Fenerbahçe biraz fazla geride kaldı gibi gözüküyor. Ligde şampiyon olmak istiyorsanız maksimum 6-7 mağlubiyetle sezonu bitirmeniz gerekiyor. Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyeti var. Liderle aranızda 14 puan fark varken bunu çevirmek kolay değil." yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile sezon sonunda Fenerbahçe'de göreve başlayacağı iddiaları hakkında ise şunları söyledi: "Benim bilgim dahilinde olan şeyler değil. Şu an Başakşehir ailesi içerisinde, hocamız ve bizler bu takımın başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda ne olur ne biter onu bilemeyiz. Fenerbahçe benim yıllarımı geçirdiğim, hem çok güzel hem de sıkıntılı şeyler yaşadığım gönlümdeki camia. Ama şu anda burada bu takımın başarısı için çalışıyorum ve bunun dışında başka bir şey düşünmüyorum. Söylemiş olduğunuz konuyla alakalı bana ulaşmış bir şey ya da birisiyle görüşmüşlüğüm de yok. Mutlaka bunlar olacaktır, spekülasyon yapılacaktır. Önemli olan takımımıza konsantrasyon sağlamamız."