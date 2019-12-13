Emre Belözoğlu, Sivas maçında oynamak istiyor

Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışı için son derecek kritik olan mücadele öncesinde Ersun Yanal, deneyimli yıldız Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"KAZANIRSAK FARK 2'YE İNECEK"

Yanal, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında adalesinde zorlanma olduğu için maçı yarıda bırakan Emre'yi Sivasspor'a karşı oynatmak istemiyor.

Hafta boyunca takımdan ayrı özel çalışmalar yapan Emre'yi zorlu şartlar altında oynanacak Sivas deplasmanında dinlendirmek istediğini belirten tecrübeli hoca, son kararı oyuncuya bıraktı.

57 yaşındaki hoca, Emre'ye hem daha büyük bir sakatlık yaşayabileceğini hem de gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünmesi gerektiğini ifade etti. Fakat kaptan, takımı yalnız bırakmak istemiyor.

"Bu kadar önemli bir maçta takımı yalnız bırakamam" diyen Emre, "Kazanırsak fark 2 puana inecek. Mutlaka oynayıp, katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.