Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, futboldan sonra siyasetin içerisinde olmak istemediğini açıkladı.

"AKLIMDA SİYASET YOK"

"Siyasetin içerisinde olmak istemiyorum" sözlerini kullanan Belözoğlu, "Çünkü siyaset çok ağır bir yük. Futbolcu olarak kamuoyuna mal olduğunuz için bunun sorumluluğunu yaşarken bile vicdanı muhasebe yaptığımda çok zor bir mesleğim var. Siyasetçi olmak gibi bir isteğim yok. Çünkü siyaset gerçekten çok zor bir alan. İçinde bulunduğunuzda birçok insanla muhattap olmak zorunda olacağınız bir alan. Herkesi mutlu etmek kolay değil.

Emre Belözoğlu: Siyasete girmeyeceğim - İZLE



O yüzden bazen özellikle ülkemizdeki siyasi olayları izlediğimde üzüldüğüm anlar oluyor, çünkü çok haksızlığa uğrayan siyasetçilerimiz olabiliyor. Tanıdığım, sevdiğim büyüklerim de var bu anlamda. İsim vermeme gerek yok ama yine de siyaset çok zor bir mecra. Benim adıma hiçbir zaman aklımdan geçmeyecek, hiçbir zaman olmayacak bir durum gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.