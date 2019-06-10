Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Fransa'yı devireren tarihi bir başarı yakalayan A Milli Takımımız, dün bir diğer grup eleme maçı için İzlanda'ya gitti. Milli Takım kafilemize ve kaptan Emre Belözoğlu'na havaalanında büyük saygısızlık yapıldı.

EMRE, KENDİSİNE UZATILAN FIRÇAYI GÖRMEDİ

6.5 saatlik yolculuğun ardından İzlanda'ya varan A Milli Takım kafilesi tam 3 saat havaalanında bekletildi. Çantaları defalarca kez aranan ekibimiz, yapılan bu saygısızlığın ardından büyük tepki gösterdi.

Burak Yılmaz sosyal medyadan yapılanlara büyük tepki gösterirken, ikinci bir terbiyesizlik ise kaptanımız Emre Belözoğlu'na yapıldı.

Olaylarla ilgili basın mensuplarının soru sorduğu esnada bir İzlandalı mikrofon yerine Emre'ye tuvalet fırçası uzattı ve bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Emre Belözoğlu: Bizim ülkemize kurban olsunlar - VİDEO

İzlandalının kendisine tuvalet fırçası uzattığı görmeyen Emre, yaşananları anlatmaya devam etti. Hırslı futbol yapısıyla bilinen Emre'nin bu terbiyesizliği görmemesi olayların büyümesinin önüne geçti.