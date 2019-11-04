Emre Belözoğlu yine küfretti

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Birçok pozisyon kaçıran sarı-lacivertliler, Umut Bulut'un golüne engel olamayınca sahasında 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Maç boyunca gergin bir görüntü çizen Emre Belözoğlu, yaşanan bir ikili mücadele sonrası Kayserispor'un savunma oyuncusu Abdennour'a küfretti.

F... YOUR LİFE

Emre'nin rakibine İngilizce olarak "F..k your life" (Senin hayatını s...) dediği duyuluyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"RTÜK KURALLARI GEREĞİ YAYINLAYAMIYORUZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Güntekin Onay, "Emre Belözoğlu'nun Aymen Abdennour'a İngilizce küfrettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.