Emre Belözoğlu'ndan göz dolduran performans

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 19. hafta mücadelesinde takipçilerinden Kasımpa'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertiler, bu soncun ardından 6 puanlık farkı korudu.
Son 3 sezondur zirve mücadelesi veren Başakşehir'in en önemli oyuncularından birisi de hiç şüphesiz Emre Belözoğlu.
ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERİYOR
38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hedefledikleri şampiyonluğa ulaşabilmek için adeta canını dişine takarak oynuyor.
Başakşehir'in sahaya yansıttığı oyunda dinamo görevi gören Emre Belözoğlu, üstlendiği görevi hakkıyla yerine getiriyor.
11 KİLOMETRE KOŞTU
Son olarak Kasımpaşa galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki deneyimli oyuncu, 11 bin 174 metre ile sahanın da en fazla mesafe kateden ismi oldu.
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