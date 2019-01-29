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Emre Belözoğlu'ndan göz dolduran performans

Başakşehir'in 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, 11 bin 174 metre ile Kasımpaşa maçında en çok mesafe kateden futbolcu oldu.

Emre Belözoğlu'ndan göz dolduran performans
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Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 19. hafta mücadelesinde takipçilerinden Kasımpa'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertiler, bu soncun ardından 6 puanlık farkı korudu.

Son 3 sezondur zirve mücadelesi veren Başakşehir'in en önemli oyuncularından birisi de hiç şüphesiz Emre Belözoğlu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERİYOR

38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hedefledikleri şampiyonluğa ulaşabilmek için adeta canını dişine takarak oynuyor. 

Başakşehir'in sahaya yansıttığı oyunda dinamo görevi gören Emre Belözoğlu, üstlendiği görevi hakkıyla yerine getiriyor.

11 KİLOMETRE KOŞTU

Son olarak Kasımpaşa galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki deneyimli oyuncu, 11 bin 174 metre ile sahanın da en fazla mesafe kateden ismi oldu.

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