Emre Belözoğlu'ndan iddialı şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 3. kez sarı-lacivertli kulübe dönmüş oldu.

Tecrübeli futbolcunun ayrılışından sonra hiçbir alanda kupa kazanamayan Kanarya, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, tam 5 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

SERİ ARTIK BİTMELİ

Konu hakkında daha önce bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok mutluyum. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz. Sezon sonu mutlu sona ulaşarak Galatasaray'ın şampiyonluk serisini bitireceğiz" demişti.