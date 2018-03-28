Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Belözoğlu, şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

"ÜZERİMİZDE BASKI YOK"

Başakşehir'in İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Leicester City ile karşılaştırıldığının anımsatılması üzerine Belözoğlu, "Biz de onlar gibi harika bir aileyiz. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin hissettiği baskıyı hissetmiyoruz. Bu da şampiyonluk yolunda bize uzun vadede yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolu bırakmanın kendisini korkutup korkutmadığının sorulması üzerine Belözoğlu, "Hiç korkutmuyor. Şu an fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi durumdayım ama fazla da uzatmak istemiyorum. Bir yıl daha oynayıp sonra bırakmayı düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

Futbolu bıraktıktan sonra Inter'de Gabriele Oriali'nin yaptığına benzer bir yol izlemek istediğini belirten Belözoğlu, yeni yetenekler keşfetmek ve oyuncularla başkan arasında bir köprü görevi görmeyi planladığını kaydetti. Belözoğlu, bir dönem formasını giydiği Inter'de geçirdiği zamana ilişkin soruya ise, "Inter, hep kalbimdeydi ve her zaman da öyle kalacak." ifadesini kullandı.