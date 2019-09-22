Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu, tedbir amaçlı Ankaragücü karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.

Ancak Rodrigues'in sakatlanması sonrası oyuna dahil olan deneyimli kaptan, mücadele sonrası yaptığı açıklamada şampiyonluk yaşamak istediğinin altını bir kez daha çizdi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"DERBİYE KAZANARAK GİTMEK ÖNEMLİ"

"Biliyorsunuz Neslican kardeşimizi kaybettik. Kendisine rahmet diliyorum. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz. Ömrümüz geliyor geçiyor ama rengi ne olursa olsun herkese mücadele etmeyi gösterdi ve aramızdan öyle ayrıldı. Herkese örnek bir duruş gösterdi, mekanı cennet olsun.

Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor. Zor kazanılan maçlar önemli oluyor bu periyotta. Daha önce skoru koparabilirdik, pozisyonlarımız da var. 2-1'den sonra oyun dengelendi, Ankaragücü de gol atabilirdi. Bu tür maçları daha erken koparabilmemiz adına daha erken gol bulmamız gerekiyor. Derbiye kazanarak gitmek önemli."

Ben bu takımın bir parçasıyım. Ben sahada olsam da olmasam da takım elinden gelen özveriyi gösterecektir. Başakşehir'de 4 sene boyunca iyi mücadele ettik ama burada, taraftarın gücünü arkanızda hissediyorsunuz. Benim adıma sezon iyi başlasa da önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum. En büyük gücümüz taraftarımız, bizim arkamızda dursunlar yeter."