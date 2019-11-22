Emre Belözoğlu'nun Avrupa hayali

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla adeta ikinci baharını yaşayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da kupa kaldırmak istediğini belirtti.

FUTBOLCU YA DA BAŞKA BİR GÖREVDE

Emekli olduktan sonraki planlarına değinen kaptan, "Futbol sonrası yine Fenerbahçe'de görev almak istiyorum. Hangi pozisyonda olur henüz karar vermedim." şeklinde konuştu.

"Bir hayalim var." diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu: "Ben doğru hamlelerle ve yönetimle bir Türk takımının Avrupa'da şampiyonluk yaşayacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin bir parçası olarak Avrupa'da şampiyonluk yaşamak istiyorum."