Emre Belözoğlu'nun iddialı derbi yorumu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak olan ezeli rakiplerde derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Hepimiz durumun farkındayız ve gereğini yapacağız. Maç hepimiz için çok farklı olacak" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan Beşiktaş kaptanı Atiba da zorlu maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ATİBA: TEMPOLU OYNAMALIYIZ

Kanadalı futbolcu, "Her şey çok iyi gidiyor. İyi hazırlanıyoruz. Taktiksel anlamda sürekli konuşuyoruz. Oyunla ilgili, yapmamız gerekenlerle ilgili. Herkesin konsantrasyonu gayet yüksek" diyen Atiba Hutchinson derbi için ekstra bir motivasyona ihtiyaç olmadığını söyleyerek bu tip maç öncesi özel bir motivasyon kaynağına ihtiyaç olmadığını da ekledi.

Atiba Hutchinson, derbi maçının kilit noktasını özetleyen Atiba Hutchinson; "En önemlisi tempolu oynamak. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir ekip, bizim de buna karşı bir özgüvenle karşılık vermemiz gerekiyor. Bugüne kadar bize yardımcı olan şeyleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Günün sonunda bu futbol. Tabiki duygular yükselebilir. Önemli olan duyguları karıştırmadan oyun planına sadık kalarak, tempolu bir şekilde oynamak." dedi.