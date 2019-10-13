Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar

EURO 2020'ye katılma yolunda kritik Arnavutluk maçını Cenk'in attığı golle 1-0 kazandık. Ancak kaptan Emre Belözoğlu'nu kaybettik.

LİGDE 3 MAÇI KAÇIRACAK

Fransa mücadelesinde görev yapamayacak olan deneyimli oyuncunun son durumu da belli oldu.

Arnavutluk karşısında aldığı darbe sonrası sol kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu'nun yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

40 yaşındaki yıldız isim, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında oynayamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan kaptan, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden dolayı tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürüyor.