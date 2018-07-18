Emre Belözoğlu'nun son sezonu olacak

Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde TRT Spor'a özel konuştu. 37 yaşındaki isim, "Bu sezon da oynarım ama sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım. Bu sene bile bırakma söz konusu oldu ama Abdullah Avcı olmasa bırakırdım" açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYON OLABİLİRDİK

Şampiyonluk konusuna değinen Emre, "Galatasaray kendi sahasında hiç puan kaybetmedi. Bunun nedeni taraftarıydı. Bizim de taraftar sayımız fazla olsaydı, 80'li puanların altında kalmaz ve şampiyon olabilirdik." dedi.

ABDULLAH AVCI 1 NUMARA

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Teknik direktörümüz Avcı, gelişmeye açık, her gün kendini yeniliyor, hiçbir zaman kendini yeterli görmüyor. Abdullah hocayı ne Ferguson'la ne Wenger'le kıyaslayamam. Hem kendisini hem oyuncusunu geliştiriyor. Abdullah Avcı, Türkiye'de maça hazırlama konusunda benim çalıştığım hocalar arasında 1 numara. Genç futbolculara tavsiyem bu mesleği hayatlarının merkezine koymaları. Cumhurbaşkanımız futbol için büyük şans. Kendi öz değerlerimizi yetiştirip Avrupa'ya satmalıyız. Uzun periyotta bu ülkemize büyük katkı sağlar." açıklamasını yaptı