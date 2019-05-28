Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel talebi

Başakşehir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Sarı-lacivertli yönetimle her konuda anlaşmaya varan tercübeli futbolcu, 1 sene daha futbol oynadıktan sonra teknik heyette görev alacak.

Takımın saha içi ve dışında iyi bir lidere ihtiyacı olduğu düşünen yönetim, Emre transferiyle bu açığın kapanacağını düşünüyor.

EMRE'NİN TEK ŞARTI VAR

Çubuklu formayı yeniden giymeye hazırlanan 39 yaşındaki futbolcunun ise yönetimden bir isteği var.

Yakın arkadaşı Volkan Demirel'in takımda kalmasını talep eden Emre, takımdaşlık duygusunu artırmak için tecrübeli kaleciye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Başkan Ali Koç'un, Emre'nin gelen istek üzerine bu konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.